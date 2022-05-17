Электрический конвектор Neoclima Intenso 1500
Арт. 704305268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|655х505х120
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор NEOCLIMA Intenso 1500 используется в быту в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Максимальная мощность 1500 Вт, поддержание заданной температуры, Х-образный нагревательный элемент. Конвектор не займет много места за счет компактного и тонкого корпуса.
Преимущества
- Экономное энергопотребление (2 режима мощности)
- Поддержание температуры на заданном уровне
- Защита от замерзания «Anti Frost»
- Х-образный нагревательный элемент
- Защита от перегрева
- Настенный кронштейн в комплекте
- Защита от опрокидывания
- Опоры с колесиками в комплекте