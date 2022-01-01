Электрический конвектор NeoClima Primo 1000w
Арт. 704305221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|400х460х105
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор NeoClima Primo 1000w - рассчитан на основной или дополнительный обогрев помещения небольшой площади. Данный прибор имеет механическое управления. Конвектор может быть установлен на стену или на пол. В комплект поставки входят ножки для напольной установки. Защита от перегрева увеличивает безопасность использования конвектора.
Преимущества
- Монолитный Х-образный нагревательный элемент
- Механическое управление
- Ножки в комплекте для напольной установки
- 5 степеней защиты
- Защита от перегрева
- Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях
- Уласс электрозащиты II
- Защита от замерзания (режим ANTI FROST)