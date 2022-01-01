Преимущества

Монолитный Х-образный нагревательный элемент

Механическое управление

Ножки в комплекте для напольной установки

5 степеней защиты

Защита от перегрева

Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях

Уласс электрозащиты II

Защита от замерзания (режим ANTI FROST)

Электрический конвектор NeoClima Primo 1000w - рассчитан на основной или дополнительный обогрев помещения небольшой площади. Данный прибор имеет механическое управления. Конвектор может быть установлен на стену или на пол. В комплект поставки входят ножки для напольной установки. Защита от перегрева увеличивает безопасность использования конвектора.