Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
Арт. 704305220
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Греция
|
Габариты, мм
|400x595х105
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w - используется для основного или вспомогательного обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Класс защиты корпуса IP24 обеспечивает возможность установки конвектора во влажных помещениях. Данный прибор имеет механическое управление.
Преимущества
- Монолитный Х-образный нагревательный элемент
- Механическое управление
- Ножки в комплекте для напольной установки
- 5 степеней защиты
- Защита от перегрева
- Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях
- Уласс электрозащиты II
- Защита от замерзания (режим ANTI FROST)