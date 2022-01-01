Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w - используется для основного или вспомогательного обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Класс защиты корпуса IP24 обеспечивает возможность установки конвектора во влажных помещениях. Данный прибор имеет механическое управление.



Преимущества