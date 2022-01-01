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Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
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Конвекторы
    Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
    Арт. 704305220
    Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
    Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
    Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w

      Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305220

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		400x595х105
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор NeoClima Primo 2000w - используется для основного или вспомогательного обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Класс защиты корпуса IP24 обеспечивает возможность установки конвектора во влажных помещениях. Данный прибор имеет механическое управление.

        Преимущества

        • Монолитный Х-образный нагревательный элемент
        • Механическое управление
        • Ножки в комплекте для напольной установки 
        • 5 степеней защиты
        • Защита от перегрева
        • Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях
        • Уласс электрозащиты II
        • Защита от замерзания (режим ANTI FROST)