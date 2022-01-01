Электрический конвектор Nobo С4E 20

Преимущества

Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты

Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора

Встроенный электронный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате

Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате

Экономичность расхода электроэнергии

Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения

Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно

Прибор безопасен для детей и домашних животных

Конвектор Nobo C4E 20 устанавливается в помещения площадью до 20 кв.м. Данный прибор можно использовать как основной или дополнительный источник обогрева. Для точности контроля и комфортного поддержания необходимой температуры в комнате предусмотрен встроенный электронный термостат. За счет класса защиты IP24 возможна установка конвектора в ванных комнатах.