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Электрический конвектор Nobo С4E 20
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo С4E 20
    Арт. 704239204
    Электрический конвектор Nobo С4E 20

      Электрический конвектор Nobo С4E 20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239204

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		1325х400х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Nobo C4E 20 устанавливается в помещения площадью до 20 кв.м. Данный прибор можно использовать как основной или дополнительный источник обогрева. Для точности контроля и комфортного поддержания необходимой температуры в комнате предусмотрен встроенный электронный термостат. За счет класса защиты IP24 возможна установка конвектора в ванных комнатах.

        Преимущества

        • Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты
        • Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора
        • Встроенный электронный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате
        • Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате
        • Экономичность расхода электроэнергии
        • Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения
        • Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно
        • Прибор безопасен для детей и домашних животных