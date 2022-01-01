Электрический конвектор Nobo С4E 20
Арт. 704239204
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Норвегия
|
Родина бренда
|Норвегия
|
Габариты, мм
|1325х400х55
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Nobo C4E 20 устанавливается в помещения площадью до 20 кв.м. Данный прибор можно использовать как основной или дополнительный источник обогрева. Для точности контроля и комфортного поддержания необходимой температуры в комнате предусмотрен встроенный электронный термостат. За счет класса защиты IP24 возможна установка конвектора в ванных комнатах.
Преимущества
- Класс защиты IP24 позволяет устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Предохранитель от перегрева обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации прибора
- Встроенный электронный термостат обеспечивает удобство поддержания необходимого температурного режима в комнате
- Термостат обеспечивает точность контроля температуры в комнате
- Экономичность расхода электроэнергии
- Конвектор не сжигает кислород при обогреве помещения
- Возможна напольная установка прибора на специальные ножки, которые поставляются отдельно
- Прибор безопасен для детей и домашних животных