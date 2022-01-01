Преимущества

Функция «Рестарт». После отключения напряжения в сети и вновь его подачи, конвектор начинает работать в соответствии с последним настроенным режимом

Не сжигает кислород. Особая конструкция ТЭНа не позволяет контактировать нагревательному элементу с кислородом

Защита от перегрева

Мобильность. Может быть размещен на кронштейнах на стене или установлен на ножках с колесиками

Безопасность. Невозможность получения ожогов

Максимальная температура передней панели не превышает 60 °C, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °C, задней панели 45 °C

Работа в единой цепи. Может быть объединен в единую электрическую цепочку с другими конвекторами Nobo и быть ведущим в их управлении

Может быть использован во влажных помещениях. Класс защиты IP 24

Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC - предназначен для отопления помещений площадью до 20 кв.м. За счет электронного термостата обеспечивается поддержание необходимой комнатной температуры и точность контроля температуры воздуха в комнате (0,1 градуса). В комплекте с конвектором поставляются кронштейны для крепления на стену.