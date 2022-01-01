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Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC
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Конвекторы
    Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC
    Арт. 704239147
    Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC
    Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC
      Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC
      Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC

      Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704239147

      Характеристики

      Производитель
      		Nobo
      Страна производства
      		Норвегия
      Родина бренда
      		Норвегия
      Габариты, мм
      		400х1325х55
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Nobo С4F 20 XSC - предназначен для отопления помещений площадью до 20 кв.м. За счет электронного термостата обеспечивается поддержание необходимой комнатной температуры и точность контроля температуры воздуха в комнате (0,1 градуса).  В комплекте с конвектором поставляются кронштейны для крепления на стену. 

        Преимущества 

        • Функция «Рестарт». После отключения напряжения в сети и вновь его подачи, конвектор начинает работать в соответствии с последним настроенным режимом
        • Не сжигает кислород. Особая конструкция ТЭНа не позволяет контактировать нагревательному элементу с кислородом 
        • Защита от перегрева
        • Мобильность. Может быть размещен на кронштейнах на стене или установлен на ножках с колесиками
        • Безопасность. Невозможность получения ожогов
        • Максимальная температура передней панели не превышает 60 °C, а в месте выхода горячего воздуха - 90 °C, задней панели 45 °C
        • Работа в единой цепи. Может быть объединен в единую электрическую цепочку с другими конвекторами Nobo и быть ведущим в их управлении
        • Может быть использован во влажных помещениях. Класс защиты IP 24