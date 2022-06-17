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Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Арт. О00000013227
    5.0
    2
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН

      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013227
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		510х120х500
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ресанта ОК-1000СН представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.

        Преимущества

        • Благодаря высокому КПД и скорости набора задаваемой температуры прибор выгодно выделяется среди аналогов
        • Высокоточный управляемый термостат
        • Простота установки
        • Надежность в эксплуатации
        • Легкость в обслуживании