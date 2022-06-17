Электрический конвектор Ресанта ОК-1000СН
Арт. О00000013227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|510х120х500
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-1000СН представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.
Преимущества
- Благодаря высокому КПД и скорости набора задаваемой температуры прибор выгодно выделяется среди аналогов
- Высокоточный управляемый термостат
- Простота установки
- Надежность в эксплуатации
- Легкость в обслуживании