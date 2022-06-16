Электрический конвектор Ресанта ОК-2000Е (LED)
Арт. О00000013181
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Габариты, мм
|825х125х505
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-2000Е LED способен обогреть помещение площадью до 18 кв.метров. Дисплей позволяет отслеживать температуру в комнате, легко управлять прибором и настраивать таймер. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации. Конвектор предусматривает два способа монтажа: напольный и настенный. В комплект входят колесики и настенные крепления.
Преимущества
- Простое управление температурным режимом
- Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
- Простота установки
- Не выжигает кислород
- Надёжность в эксплуатации
- Лёгкость обслуживания
- Эффективное использование электроэнергии
- Конвектор Ресанта ОК-2000Е LED работает бесшумно
- Возможность установки во влажных помещениях