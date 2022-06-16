Электрический конвектор Ресанта ОК-2000Е (LED)

Преимущества

Простое управление температурным режимом

Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры

Простота установки

Не выжигает кислород

Надёжность в эксплуатации

Лёгкость обслуживания

Эффективное использование электроэнергии

Конвектор Ресанта ОК-2000Е LED работает бесшумно

Возможность установки во влажных помещениях

Конвектор Ресанта ОК-2000Е LED способен обогреть помещение площадью до 18 кв.метров. Дисплей позволяет отслеживать температуру в комнате, легко управлять прибором и настраивать таймер. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации. Конвектор предусматривает два способа монтажа: напольный и настенный. В комплект входят колесики и настенные крепления.