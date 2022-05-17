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Электрический конвектор Ballu PLX/EC-15M
4.5
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu PLX/EC-15M
    Арт. 704305260
    4.5
    2
    Электрический конвектор Ballu PLX/EC-15M

      Электрический конвектор Ballu PLX/EC-15M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305260
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460х400х100
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конвектор PLX/EC-15 M с механическим термостатом станет надежным основным средством отопления небольшого помещения, либо дополнительным обогревателем в офисных или жилых комнатах большей площади. Внутри прочного металлического корпуса расположен закрытый ТЭН, не сжигающий кислород и не высушивающий воздух в помещении. Для выбора оптимальной в конкретных условиях температуры нагрева прибор оснащен эргономичным механическим термостатом.

        Преимущества

        • Надежность
        • Компактность
        • Современный дизайн
        • Удобство и простота монтажа и эксплуатации