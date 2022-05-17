Электрический конвектор Ballu PLX/EC-20M
Арт. 704305258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|600х400х100
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор PLX/EC-20 M с механическим термостатом станет надежным основным средством отопления небольшого помещения, либо дополнительным обогревателем в офисных или жилых комнатах большей площади. Внутри прочного металлического корпуса расположен закрытый ТЭН, не сжигающий кислород и не высушивающий воздух в помещении. Для выбора оптимальной в конкретных условиях температуры нагрева прибор оснащен эргономичным механическим термостатом.
Преимущества
- Надежность
- Компактность
- Современный дизайн
- Удобство и простота монтажа и эксплуатации