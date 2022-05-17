Электрический конвектор Ballu PLX/EC-20M

Преимущества

Надежность

Компактность

Современный дизайн

Удобство и простота монтажа и эксплуатации

Конвектор PLX/EC-20 M с механическим термостатом станет надежным основным средством отопления небольшого помещения, либо дополнительным обогревателем в офисных или жилых комнатах большей площади. Внутри прочного металлического корпуса расположен закрытый ТЭН, не сжигающий кислород и не высушивающий воздух в помещении. Для выбора оптимальной в конкретных условиях температуры нагрева прибор оснащен эргономичным механическим термостатом.