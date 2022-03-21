Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
Арт. 704305216
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Габариты, мм
|515x120x500
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED оборудован дисплеем, который отображает текущую температуру в комнате, а также позволяет настраивать комфортную для пользователя температуру. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации.
Преимущества
- Простое управление температурным режимом
- Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
- Простота установки
- Не выжигает кислород
- Надёжность в эксплуатации
- Лёгкость обслуживания
- Эффективное использование электроэнергии
- Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED работает бесшумно
- Возможность установки во влажных помещениях