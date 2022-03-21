Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)

Преимущества

Простое управление температурным режимом

Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры

Простота установки

Не выжигает кислород

Надёжность в эксплуатации

Лёгкость обслуживания

Эффективное использование электроэнергии

Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED работает бесшумно

Возможность установки во влажных помещениях

Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED оборудован дисплеем, который отображает текущую температуру в комнате, а также позволяет настраивать комфортную для пользователя температуру. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации.