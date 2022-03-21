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Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Арт. 704305216
    5.0
    2
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
    Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)
      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)

      Электрический конвектор Ресанта ОК-1000Е (LED)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		515x120x500
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED оборудован дисплеем, который отображает текущую температуру в комнате, а также позволяет настраивать комфортную для пользователя температуру. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации.

        Преимущества

        • Простое управление температурным режимом
        • Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
        • Простота установки
        • Не выжигает кислород
        • Надёжность в эксплуатации
        • Лёгкость обслуживания
        • Эффективное использование электроэнергии
        • Конвектор Ресанта ОК-1000Е LED работает бесшумно
        • Возможность установки во влажных помещениях