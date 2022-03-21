Электрический конвектор Ресанта ОК-1500Е (LED)

Преимущества

Простое управление температурным режимом

Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры

Простота установки

Не выжигает кислород

Надёжность в эксплуатации

Лёгкость обслуживания

Эффективное использование электроэнергии

Конвектор Ресанта ОК-1500Е LED работает бесшумно

Возможность установки во влажных помещениях

Конвектор Ресанта ОК-1500Е LED оборудован таймером, который отключает прибор по времени. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации. Прибор способен контролировать температуру воздуха в помещении. Прибор автоматически включается, когда температура опускается ниже установленного значения. Данное изделие оснащено Х-образным нагревательным элементом.