Электрический конвектор Ресанта ОК-1500Е (LED)
Арт. 704305222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|560x125x505
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-1500Е LED оборудован таймером, который отключает прибор по времени. Корпус изделия нагревается до 60°, это делает прибор безопасным в эксплуатации. Прибор способен контролировать температуру воздуха в помещении. Прибор автоматически включается, когда температура опускается ниже установленного значения. Данное изделие оснащено Х-образным нагревательным элементом.
Преимущества
- Простое управление температурным режимом
- Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
- Простота установки
- Не выжигает кислород
- Надёжность в эксплуатации
- Лёгкость обслуживания
- Эффективное использование электроэнергии
- Конвектор Ресанта ОК-1500Е LED работает бесшумно
- Возможность установки во влажных помещениях