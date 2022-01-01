Преимущества

Встроенный термостат с плавной регулировкой температуры

Возможность настенной и напольной установки

Прибор запоминает комфортную для Вас температуру и поддерживает ее, автоматически включаясь и выключаясь

Функция запоминания после выключения: при включении температурной установкой будет последняя заданная температура

Автоматический выключатель для защиты от перегрева

Электрический конвектор Termica CE 1000 MR предназначены для обогрева жилых и производственных помещений площадью до 15 м². Влагозащитное исполнение IP 24 позволяет использовать электроконвектор Termica CE 1000 MR в помещениях с высокой влажностью. Прибор работает по принципу естественной конвекции, что позволяет ему работать бесшумно и сохранять комфортную среду в отапливаемом помещении. Встроенный электромеханический термостат с плавной регулировкой мощности.