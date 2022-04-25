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Леска для триммера Champion C5014, круг, 2 мм, 130 м, с ножом
5.0
2
710 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Champion C5014, круг, 2 мм, 130 м, с ножом
    Арт. X18612507326
    5.0
    2
    Леска для триммера Champion C5014, круг, 2 мм, 130 м, с ножом

      Леска для триммера Champion C5014, круг, 2 мм, 130 м, с ножом

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612507326
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корд Round CHAMPION C5014 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд с круглым сечением имеет высокую прочность, подходит для универсальных работ в саду
        • Хорошо срезает сочную траву на участке
        • Выполнена из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации
        • Покупка целой катушки надолго обеспечит пользователя необходимой оснасткой и предотвратит простои в работе