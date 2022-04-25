Леска для триммера Champion C5014, круг, 2 мм, 130 м, с ножом

Преимущества

Корд с круглым сечением имеет высокую прочность, подходит для универсальных работ в саду

Хорошо срезает сочную траву на участке

Выполнена из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Покупка целой катушки надолго обеспечит пользователя необходимой оснасткой и предотвратит простои в работе

Корд Round CHAMPION C5014 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.