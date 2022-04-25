Леска для триммера Champion C5033, 3 мм

Преимущества

Корд представляет собой мононить с сечением в виде звезды, имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность благодаря острым краям лески

Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы

Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Корд Star CHAMPION C5033 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.