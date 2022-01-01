Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
Арт. О00000024240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Кордщетка радиальная витая ПРАКТИКА 242-663 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин и применяется для шлифовки, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в узких и труднодоступных местах.