Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14

Кордщетка радиальная витая ПРАКТИКА 242-663 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин и применяется для шлифовки, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в узких и труднодоступных местах.