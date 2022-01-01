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Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
775 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
    Арт. О00000024240
    Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
    Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
      Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14
      Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14

      Кордщетка для МШУ Практика 242-663, радиальная витая, 150 мм, М14

      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024240

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кордщетка радиальная витая ПРАКТИКА 242-663 является сменным элементом для угловых шлифовальных машин и применяется для шлифовки, зачистки от лака, краски и коррозии различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из скрученной в пучки стальной проволоки. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в узких и труднодоступных местах.