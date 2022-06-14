Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)

Российская инструментальная компания ПРАКТИКА представляет чашеобразную кордшетку диаметром 100 мм специально для угловых шлифовальных машин, усиленную стальным кольцом. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, собранной в толстые жгуты, которые делают рабочую поверхность щетки еще более жесткой и раскручиваются по мере износа краев. Кордщетка поможет в подготовке деревянных и металлических поверхностей к покраске, снимет старые покрытия, уберет грязь, ржавчину, сгладит неровности. Также жесткая щетка с легкостью уберет сварные швы и окалины. Для защиты глаз, лица и рук от щепок и осколков, кусков проволоки необходимо использовать специальные приспособления. Инструмент поставляется в блистере, срок годности неограничен.