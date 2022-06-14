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Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
5.0
3
485 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
    Арт. X13172919
    5.0
    3
    Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 773-293 (чашеобразная витая, 100 мм, М14)

      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172919
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Российская инструментальная компания ПРАКТИКА представляет чашеобразную кордшетку диаметром 100 мм специально для угловых шлифовальных машин, усиленную стальным кольцом. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, собранной в толстые жгуты, которые делают рабочую поверхность щетки еще более жесткой и раскручиваются по мере износа краев. Кордщетка поможет в подготовке деревянных и металлических поверхностей к покраске, снимет старые покрытия, уберет грязь, ржавчину, сгладит неровности. Также жесткая щетка с легкостью уберет сварные швы и окалины. Для защиты глаз, лица и рук от щепок и осколков, кусков проволоки необходимо использовать специальные приспособления. Инструмент поставляется в блистере, срок годности неограничен.