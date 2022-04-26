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Кордщетка для точил Практика 773-378
5.0
1
840 ₽
Щетки для точила
    Кордщетка для точил Практика 773-378
    Арт. Х13176511
    5.0
    1
    Кордщетка для точил Практика 773-378
    Кордщетка для точил Практика 773-378
    Кордщетка для точил Практика 773-378
    Кордщетка для точил Практика 773-378
    Кордщетка для точил Практика 773-378
      Кордщетка для точил Практика 773-378
      Кордщетка для точил Практика 773-378
      Кордщетка для точил Практика 773-378
      Кордщетка для точил Практика 773-378
      Кордщетка для точил Практика 773-378

      Кордщетка для точил Практика 773-378

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13176511
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		круглая
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кордщетка для точил радиальная мягкая Практика 773-378 серии "Профи" - это универсальная проволочная щетка для электроинструментов: угловых шлифовальных машин и дрелей. Она предназначена для обработки металлических и неметаллических мелких деталей, снятия ржавчины, мелких заусенцев, лака, краски, окалины. Рабочая часть кордщетки выполнена из нержавеющей рифленой проволоки, которая характеризуется устойчивостью к деформации и коррозии. Кордщетка для точила с угловой скоростью 2800 об/мин. Для установки на точило воспользуйтесь пластиковыми переходниками соответствующего диаметра. 

        Преимущества

        • Универсальное посадочное отверстие 32 мм
        • Гофрированная стальная проволока толщиной 0,35 мм
        • В комплект входят 5 переходных колец размерами 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", которые позволяют собирать щеточные роллеры различной ширины