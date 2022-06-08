Чашеобразная абразивная кордщетка для дрели Практика 773-453 (63 мм)

Кордщетка чашеобразная нейлоновая с хвостовиком. Серия "Профи". Кордщетка для дрели. Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Нейлоновый абразивный материал идельно подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металов. Хорошо подходит для тонких листов не допуская их повреждения.