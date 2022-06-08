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Радиальная абразивная кордщетка для дрели Практика 773-460 (63 мм)
5.0
2
430 ₽
Дисковые щетки
    Радиальная абразивная кордщетка для дрели Практика 773-460 (63 мм)
    Арт. Х131712375
    5.0
    2
    Радиальная абразивная кордщетка для дрели Практика 773-460 (63 мм)

      Радиальная абразивная кордщетка для дрели Практика 773-460 (63 мм)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131712375
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		63
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кордщетка радиальная нейлоновая с хвостовиком. Серия "Профи". Кордщетка для дрели. Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Нейлоновый абразивный материал идельно подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металов. Хорошо подходит для тонких листов не допуская их повреждения. 