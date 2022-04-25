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Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
5.0
2
700 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
    Арт. Х1317122128
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1317122128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиальная витая кордщетка для больших угловых шлифовальных машин от российского бренда ПРАКТИКА предназначена для грубой и быстрой обработки поверхностей из дерева, стали, цветных металлов, бетона, пластика и других материалов. Благодаря жесткой проволочной щетине толщиной 0,5 мм, собранной в витые пучки, насадка с легкостью снимает толстые слои старой краски, грязь, бетонные брызги и наплывы, мелкие заусенцы, очищает металлические предметы от ржавчины и следов сварки. Инструмент хорошо добирается до труднодоступных мест, углов, пазов. По мере износа проволока раскручивается. Диаметр щетки 150 мм, посадочная резьба 22 мм. Насадка крепится к угловой шлифовальной машине с помощью планшайбы. Для защиты лица, рук и глаз от кусочков краски, опилок, металлических и проволочных осколков рекомендуется использовать специальные приспособления, очки и рукавицы. Кордщетка поставляется упакованной в блистер.