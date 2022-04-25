Кордщетка для МШУ Практика 032-522 (радиальная витая, 150x22 мм)

Радиальная витая кордщетка для больших угловых шлифовальных машин от российского бренда ПРАКТИКА предназначена для грубой и быстрой обработки поверхностей из дерева, стали, цветных металлов, бетона, пластика и других материалов. Благодаря жесткой проволочной щетине толщиной 0,5 мм, собранной в витые пучки, насадка с легкостью снимает толстые слои старой краски, грязь, бетонные брызги и наплывы, мелкие заусенцы, очищает металлические предметы от ржавчины и следов сварки. Инструмент хорошо добирается до труднодоступных мест, углов, пазов. По мере износа проволока раскручивается. Диаметр щетки 150 мм, посадочная резьба 22 мм. Насадка крепится к угловой шлифовальной машине с помощью планшайбы. Для защиты лица, рук и глаз от кусочков краски, опилок, металлических и проволочных осколков рекомендуется использовать специальные приспособления, очки и рукавицы. Кордщетка поставляется упакованной в блистер.