Кордщетка для МШУ Практика 773-330 (радиальная витая, 178x22 мм)

Кордщетки радиальные витые. Серия "Мастер". Кордщетка для угловых шлифмашин. Крепление планшайбой шлифмашины. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.