Преимущества

Удобство эксплуатации обеспечивает прочная пластиковая рукоятка

Рабочая часть изделия выполнена из инструментальной стали У8 и покрыта молотковой эмалью для защиты от коррозии

Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386 представляет собой садовый инструмент, который предназначен для легкой подрезки корней сорняков на грядках или клумбах.