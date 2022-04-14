Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386
Арт. X1903969873
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|корнеудалитель
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Рабочая ширина, мм
|17
- Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386 представляет собой садовый инструмент, который предназначен для легкой подрезки корней сорняков на грядках или клумбах.
Преимущества
- Удобство эксплуатации обеспечивает прочная пластиковая рукоятка
- Рабочая часть изделия выполнена из инструментальной стали У8 и покрыта молотковой эмалью для защиты от коррозии