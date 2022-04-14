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Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386
5.0
2
Найти аналог
Рыхлители почвы ручные
    Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386
    Арт. X1903969873
    5.0
    2
    Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386

      Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969873
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		корнеудалитель
      Рабочая ширина, мм
      		17
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корнеудалитель с защитным покрытием, пластиковой рукояткой Palisad 62386 представляет собой садовый инструмент, который предназначен для легкой подрезки корней сорняков на грядках или клумбах.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации обеспечивает прочная пластиковая рукоятка
        • Рабочая часть изделия выполнена из инструментальной стали У8 и покрыта молотковой эмалью для защиты от коррозии