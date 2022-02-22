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Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
5.0
2
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Коронки SDS-Plus
    Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
    Арт. Х1501577795
    5.0
    2
    Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
    Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
      Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
      Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм

      Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577795
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковка
      		блистер
      Тип сверления
      		сухое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударопрочная полая коронка Bosch 2.608.550.065 с хвостовиком SDS plus и центрирующим сверлом предназначена для сверления отверстий в бетоне с помощью перфоратора. Специальное расположение зубьев и твердосплавное исполнение позволяет проводить быстрое и качественное сверление в ударном режиме.

        Преимущества

        • Диаметр 82 мм
        • Рабочая длина 60 мм
        • Общая длина 75 мм
        • 6 режущих пластин