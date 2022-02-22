Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм

Ударопрочная полая коронка Bosch 2.608.550.065 с хвостовиком SDS plus и центрирующим сверлом предназначена для сверления отверстий в бетоне с помощью перфоратора. Специальное расположение зубьев и твердосплавное исполнение позволяет проводить быстрое и качественное сверление в ударном режиме.

Преимущества