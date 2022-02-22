Коронка Bosch 2.608.550.065, SDS-Plus, 82x60 мм
Арт. Х1501577795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковка
|блистер
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Тип сверления
|сухое
- Ударопрочная полая коронка Bosch 2.608.550.065 с хвостовиком SDS plus и центрирующим сверлом предназначена для сверления отверстий в бетоне с помощью перфоратора. Специальное расположение зубьев и твердосплавное исполнение позволяет проводить быстрое и качественное сверление в ударном режиме.
Преимущества
- Диаметр 82 мм
- Рабочая длина 60 мм
- Общая длина 75 мм
- 6 режущих пластин