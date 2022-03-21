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Коронка Bosch Progressor 2.608.584.661 (121 мм)
5.0
2
Найти аналог
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.661 (121 мм)
    Арт. 9016225133
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.661 (121 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.661 (121 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016225133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		121
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная коронка BOSCH 2.608.584.661 применяется совместно с ударными дрелями, а при применении переходника - и с перфораторами. Идеально подходит для работ по легированному и нелегированному алюминию, стали, чугуну, цветному металлу. Можно работать также и по древесине, ламинату, полимерам.  Для увеличения срока службы и качества сверления необходимо правильно выбирать частоту вращения и охлаждения.

        Преимущества

        • Для усиления захвата и быстрого выброса опилок коронка обладает прогрессивным расположением зубьев
        • Данная оснастка износостойкая и имеет долгий срок службы, так как изготовлена из биметалла с содержанием кобальта 8%