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Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)
5.0
2
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)
    Арт. 9016225106
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.654 (95 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016225106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильная коронка BOSCH 2608584654 применяется совместно с ударными дрелями, а при использовании переходника - и с перфораторами. Идеально подходит для работ по легированному и нелегированному алюминию, стали, чугуну, цветному металлу. Можно работать также и по древесине, ламинату, полимерам. Для усиления захвата и быстрого выброса опилок коронка обладает прогрессивным расположением зубьев.

        Преимущества

        • Оснастка отличается износостойкостью и имеет долгий срок службы, так как изготовлена из биметалла с содержанием кобальта 8%
        • Для увеличения срока службы и качества сверления необходимо правильно выбирать частоту вращения и охлаждения