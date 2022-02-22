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Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
4.5
2
Найти аналог
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
    Арт. 901627883
    4.5
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901627883
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		40
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Bosch 2.608.584.620 изготавливается на высокотехнологичном оборудовании. Используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки
        • Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта
        • Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой