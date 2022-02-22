Коронка Bosch Progressor 2.608.584.620 (25 мм)

Преимущества

Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки

Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта

Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой

Коронка Bosch 2.608.584.620 изготавливается на высокотехнологичном оборудовании. Используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus.