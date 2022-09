Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)

Преимущества

Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели

Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности

Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку

Пильная коронка Bosch Progressor for Wood and Metal 2608594207 с креплением Power-Change Plus, 32 мм.используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.