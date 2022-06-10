Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
Арт. О00000005360
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
max диаметр, мм
|32
|
Материал
|биметаллический сплав
- Пильная коронка Bosch Progressor for Wood and Metal 2608594207 с креплением Power-Change Plus, 32 мм.используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.
Преимущества
- Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов
- Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
- Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
- Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку