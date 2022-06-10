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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
5.0
2
Найти аналог
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
    Арт. О00000005360
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.207 (32 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005360
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		32
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильная коронка Bosch Progressor for Wood and Metal 2608594207 с креплением Power-Change Plus, 32 мм.используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов
        • Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку