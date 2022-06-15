Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)
5.0
2
1 533 ₽
2 300 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)
    Арт. О00000005897
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.212 (40 мм)

      • -767 ₽
      1 533 ₽
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005897
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		40
      Все характеристики
      • -767 ₽
      1 533 ₽
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594212 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения