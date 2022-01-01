Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
Арт. 9016225101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|41
- Коронка Bosch 2.608.584.630 изготавливается на высокотехнологичном оборудовании. Используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. В комплект адаптер не входит.
Преимущества
- Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки
- Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта
- Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
- Диаметр 1 5/8" или 41 мм
- Рабочая длина коронки 40 мм