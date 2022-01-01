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Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
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Коронки по дереву
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
    Арт. 9016225101
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630

      Коронка BOSCH PROGRESSOR 41мм. 2.608.584.630

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016225101

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка Bosch 2.608.584.630 изготавливается на высокотехнологичном оборудовании. Используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. В комплект адаптер не входит.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки
        • Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта 
        • Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
        • Диаметр 1 5/8" или 41 мм
        • Рабочая длина коронки 40 мм