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Коронка Bosch Progressor 2.608.584.635 (51 мм)
5.0
2
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.635 (51 мм)
    Арт. 901627887
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.584.635 (51 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.584.635 (51 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901627887
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		40
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Bosch 2.608.584.635 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки.

        Преимущества

        • Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта
        • Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
        • Коронки с таким построением зубьев обладают улучшенным захватом и ускоренным выбросом опилок по сравнению с обычными коронками
        • Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus (в комплект не входит)