Коронка Bosch Progressor 2.608.584.635 (51 мм)

Преимущества

Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта

Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой

Коронки с таким построением зубьев обладают улучшенным захватом и ускоренным выбросом опилок по сравнению с обычными коронками

Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus (в комплект не входит)

Коронка Bosch 2.608.584.635 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки.