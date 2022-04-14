Коронка Bosch Progressor 2.608.584.637 (54 мм)

Преимущества

Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта

Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой

Диаметр 2 1/8" или 54 мм

Рабочая длина 40 мм

Коронка Bosch 2.608.584.637 используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Высококачественная коронка Бош предназначена для работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. В комплект адаптер не входит.