Коронка Bosch Progressor 2.608.584.637 (54 мм)
Арт. 9016225119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|54
- Коронка Bosch 2.608.584.637 используется как на строительных площадках, так и в домашних условиях или мастерских. Высококачественная коронка Бош предназначена для работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. В комплект адаптер не входит.
Преимущества
- Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта
- Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
- Диаметр 2 1/8" или 54 мм
- Рабочая длина 40 мм