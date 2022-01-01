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Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638
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Коронки по дереву
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638
    Арт. 9016225120
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638

      Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016225120

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		56
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка Bosch 2.608.584.638 предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки. 
        Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. Адаптер приобретается отдельно.

        Преимущества

        • Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта 
        • Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой
        • Диаметр 2 3/16" или 56 мм
        • Рабочая длина 40 мм