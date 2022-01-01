Коронка BOSCH PROGRESSOR 56мм 2.608.584.638

Преимущества

Зубья коронки изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS с 8% содержанием кобальта

Прогрессивное расположение зубьев позволяет достичь высоких результатов при работе этой коронкой

Диаметр 2 3/16" или 56 мм

Рабочая длина 40 мм

Коронка Bosch 2.608.584.638 предназначена для выполнения работ по стальному литью, серому чугуну, нержавеющей стали, конструкционной стали, легированному и нелегированному алюминию, бронзе, меди, PVC, органическому стеклу и древесине. Коронка изготовлена из биметаллического сплава при помощи лазерной сварки.Коронка используется с адаптером Power-Change с шестигранником или хвостовиком SDS-plus. Адаптер приобретается отдельно.