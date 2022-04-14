Коронка Bosch Progressor 2.608.584.655 (98 мм)
Арт. 9016225130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|коробка
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max диаметр, мм
|98
- Пильная коронка BOSCH 2608584655 применяется совместно с ударными дрелями, а при использовании переходника - и с перфораторами. Идеально подходит для работ по легированному и нелегированному алюминию, стали, чугуну, цветному металлу. Можно работать также и по древесине, ламинату, полимерам. Для усиления захвата и быстрого выброса опилок коронка обладает прогрессивным расположением зубьев.
Преимущества
- Оснастка отличается износостойкостью и имеет долгий срок службы, так как изготовлена из биметалла с содержанием кобальта 8%
- Для увеличения срока службы и качества сверления необходимо правильно выбирать частоту вращения и охлаждения