Коронка Bosch Progressor 2.608.584.655 (98 мм)

Преимущества

Оснастка отличается износостойкостью и имеет долгий срок службы, так как изготовлена из биметалла с содержанием кобальта 8%

Для увеличения срока службы и качества сверления необходимо правильно выбирать частоту вращения и охлаждения

Пильная коронка BOSCH 2608584655 применяется совместно с ударными дрелями, а при использовании переходника - и с перфораторами. Идеально подходит для работ по легированному и нелегированному алюминию, стали, чугуну, цветному металлу. Можно работать также и по древесине, ламинату, полимерам. Для усиления захвата и быстрого выброса опилок коронка обладает прогрессивным расположением зубьев.