Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
Арт. X13171207111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|30
- Пильная коронка Bosch 2608584787 предназначена для работ по листовому металлу. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.
Преимущества
- Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость
- Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу
- Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки