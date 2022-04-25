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Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
5.0
2
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Коронки по металлу
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
    Арт. X13171207111
    5.0
    2
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)

      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171207111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильная коронка Bosch 2608584787 предназначена для работ по листовому металлу. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.

        Преимущества

        • Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость
        • Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу
        • Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки