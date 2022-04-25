Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.787 (30 мм)

Преимущества

Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость

Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу

Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки

Пильная коронка Bosch 2608584787 предназначена для работ по листовому металлу. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться. Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change. Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение.