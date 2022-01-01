Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F

Преимущества

Алмазная коронка отлично справляется со сверлением как глухих, так и сквозных отверстий диаметром 52 мм

Алмазная коронка DeWalt DT9760 используется совместно с алмазными дрелями ДеВолт. Применяется при мокром сверлении. Напаянные лазерным способом алмазные сегменты обеспечивают повышенную скорость сверления и большой ресурс работы коронки