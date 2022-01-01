Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F
Арт. Х10660311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|США
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|400
- Алмазная коронка DeWalt DT9760 используется совместно с алмазными дрелями ДеВолт. Применяется при мокром сверлении. Напаянные лазерным способом алмазные сегменты обеспечивают повышенную скорость сверления и большой ресурс работы коронки
Преимущества
- Алмазная коронка отлично справляется со сверлением как глухих, так и сквозных отверстий диаметром 52 мм