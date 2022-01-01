Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F
Найти аналог
Коронки для алмазного бурения
    Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F
    Арт. Х10660311
    Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F

      Коронка алмазная для мокрого сверления DeWALT DT9760, 52х400 мм, 1,25" UNC F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10660311

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		США
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазная коронка DeWalt DT9760 используется совместно с алмазными дрелями ДеВолт. Применяется при мокром сверлении. Напаянные лазерным способом алмазные сегменты обеспечивают повышенную скорость сверления и большой ресурс работы коронки

        Преимущества

        • Алмазная коронка отлично справляется со сверлением как глухих, так и сквозных отверстий диаметром 52 мм