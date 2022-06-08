Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
Арт. 9016278102
Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
Арт. 9016278102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 112x450x1 1/4 UNC 030624 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 112 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон. Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе
Преимущества
- Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
- Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки