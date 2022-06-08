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Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
5.0
2
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Коронки для алмазного бурения
    Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
    Арт. 9016278102
    5.0
    2
    Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
    Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
      Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм
      Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм

      Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016278102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 112x450x1 1/4 UNC 030624 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 112 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон. Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе

        Преимущества

        • Система DPS: изготовлены по новейшей системе DPS
        • Изготовлены с применением лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу коронки