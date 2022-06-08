Алмазное сегментное сверло для мокрого реза по железобетону Diam Pro Line 030624, 112x450x10x1 мм

Алмазное сегментное сверло DIAM Pro Line 112x450x1 1/4 UNC 030624 - модель алмазного сегментного сверла DIAM Pro Line диаметром 112 мм создана с применением технологии DPS, которая позиционирует алмазы в режущий слой, используя лазерную сварку сегментов. Алмазные гранулы в алмазоносном слое находятся в строгой последовательности, что дает стабильность при работе. Модель DIAM Pro Line позволяет работать с такими твердыми материалами, как строительный блок, бетон или железобетон. Сверла DIAM Pro Line имеют отличая в скорости сверления и используемом ресурсе

Преимущества