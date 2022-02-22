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Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
5.0
2
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Коронки SDS-Plus
    Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
    Арт. 9016786
    5.0
    2
    Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
    Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
    Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
    Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
      Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
      Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
      Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)
      Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)

      Коронка по кирпичу Энкор 9483 (SDS-Plus, 90 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016786
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Буровая коронка Энкор 9483 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. Диаметр сверла — 8 мм. Коронка имеет хвостовик SDS-plus. Посадочное отверстие коронки — М22. При установке в патрон хвостовик необходимо смазывать.

        Преимущества

        • Качество
        • Надежность