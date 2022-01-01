Коронка ЭНКОР SDS+ 55мм п/кирпичу 9478
Арт. 901627879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|55
- Буровая коронка Энкор 9478 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. Диаметр сверла — 8 мм. Коронка имеет хвостовик SDS-plus. Посадочное отверстие коронки — М22. При установке в патрон хвостовик необходимо смазывать.
Преимущества
- Качество
- Надежность