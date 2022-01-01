Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472

Преимущества

Диаметр сверла — 8 мм

Коронка имеет хвостовик SDS-plus

Посадочное отверстие коронки — М22

Буровая коронка Энкор 9472 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. При установке в патрон хвостовик необходимо смазывать.