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Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
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Коронки SDS-Plus
    Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
    Арт. Х1501512
    Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
    Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
    Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
      Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
      Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472
      Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472

      Коронка ЭНКОР SDS+ 65мм п/кирпичу 9472

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501512

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		65
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Буровая коронка Энкор 9472 является сменным элементом для ударных дрелей и перфораторов. Применяется для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. В конструкции коронки предусмотрено сверло для центрирования. При установке в патрон хвостовик необходимо смазывать.

        Преимущества

        •  Диаметр сверла — 8 мм
        • Коронка имеет хвостовик SDS-plus
        • Посадочное отверстие коронки — М22