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Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
5.0
2
950 ₽
Коронки SDS-Plus
    Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
    Арт. О00000003916
    5.0
    2
    Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
      Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
      Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
      Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)
      Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)

      Коронка по бетону Hardcore (75 мм, в сборе)

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003916
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hardcore
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		75
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка в сборе Hardcore 110075 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне.

        Преимущества

        • Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а так же сократить время работы и трудозатраты