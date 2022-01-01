Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01

Преимущества

Отличаются высокой производительностью и длительным сроком службы

Во время работы рекомендуется использовать пылесос

Коронка Husqvarna D1235 применяется с дрелями алмазного сверления. Предназначена для бурения сквозных или глухих отверстий в бетоне, кирпиче. Рабочая часть коронки должна обязательно охлаждаться жидкостью, чтобы избежать перегрева