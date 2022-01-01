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Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01
Найти аналог
Коронки для алмазного бурения
    Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01
    Арт. X12920454
    Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01

      Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X12920454

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип сверления
      		мокрое
      Длина, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка Husqvarna D1235 применяется с дрелями алмазного сверления. Предназначена для бурения сквозных или глухих отверстий в бетоне, кирпиче. Рабочая часть коронки должна обязательно охлаждаться жидкостью, чтобы избежать перегрева

        Преимущества

        • Отличаются высокой производительностью и длительным сроком службы
        • Во время работы рекомендуется использовать пылесос