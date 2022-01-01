Коронка Husqvarna D1235 052 5226876-01
Арт. X12920454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип сверления
|мокрое
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Длина, мм
|450
- Коронка Husqvarna D1235 применяется с дрелями алмазного сверления. Предназначена для бурения сквозных или глухих отверстий в бетоне, кирпиче. Рабочая часть коронки должна обязательно охлаждаться жидкостью, чтобы избежать перегрева
Преимущества
- Отличаются высокой производительностью и длительным сроком службы
- Во время работы рекомендуется использовать пылесос