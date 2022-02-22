Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)
Арт. Х1501577103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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max диаметр, мм
|90
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Количество предметов, шт
|1
- Коронка Интерскол 2013110009000 используется при работе перфораторами SDS-max. Предназначена для сверления больших отверстий в бетоне, кирпиче. Коронка имеет твердосплавные резцы. С внешней стороны нанесена спиральная насечка для отвода шлама.
Преимущества
- Толщина стенки 4.8
- Количество зубьев 10 шт