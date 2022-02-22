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Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)
5.0
1
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Коронки SDS-Max
    Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)
    Арт. Х1501577103
    5.0
    1
    Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)

      Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      max диаметр, мм
      		90
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка Интерскол 2013110009000 используется при работе перфораторами SDS-max. Предназначена для сверления больших отверстий в бетоне, кирпиче. Коронка имеет твердосплавные резцы. С внешней стороны нанесена спиральная насечка для отвода шлама.

        Преимущества

        • Толщина стенки 4.8
        • Количество зубьев 10 шт