Коронка Интерскол 2013110009000 (SDS-Max, 90x4,8 мм, 10 сегментов)

Преимущества

Толщина стенки 4.8

Количество зубьев 10 шт

Коронка Интерскол 2013110009000 используется при работе перфораторами SDS-max. Предназначена для сверления больших отверстий в бетоне, кирпиче. Коронка имеет твердосплавные резцы. С внешней стороны нанесена спиральная насечка для отвода шлама.