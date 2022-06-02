Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
Арт. О00000002271
Характеристики
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Производитель
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Вид
|для перфоратора
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|120
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Количество предметов, шт
|1
- Коронка по бетону HARDCORE 120 мм в сборе представляет собой насадку для перфоратора или дрели, позволяющую производить работу с особо твердыми строительными или ремонтными материалами: кирпичом, бетоном, мрамором, камнем. Коронка в сборе Hardcore имеет пластины из особо твердого сплава, который отличается особой устойчивостью к износу, поэтому коронка прекрасно подходит для проделывания отверстий под розетки, кабельные системы и трубопроводы.
Преимущества
- Выносливость
- Жесткость
- Качество