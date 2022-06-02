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Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
5.0
2
Найти аналог
Коронки SDS-Plus
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Арт. О00000002271
    5.0
    2
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)
    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)

    Коронка по бетону Hardcore (120 мм, в сборе)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000002271
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Hardcore
    Вид
    		для перфоратора
    Тип сверления
    		сухое
    max диаметр, мм
    		120
    Количество предметов, шт
    		1
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Коронка по бетону HARDCORE 120 мм в сборе представляет собой насадку для перфоратора или дрели, позволяющую производить работу с особо твердыми строительными или ремонтными материалами: кирпичом, бетоном, мрамором, камнем. Коронка в сборе Hardcore имеет пластины из особо твердого сплава, который отличается особой устойчивостью к износу, поэтому коронка прекрасно подходит для проделывания отверстий под розетки, кабельные системы и трубопроводы.

      Преимущества

      • Выносливость
      • Жесткость
      • Качество