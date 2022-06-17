Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
Арт. О00000013344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковка
|коробка
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max диаметр, мм
|110
- Коронка по бетону М22 х 110 мм - это высококачественная оснастка, применяющаяся совместно с перфораторами для просверливания в бетонных, каменных и гранитных стенах отверстий диаметром 110мм.
Преимущества
- Зубья выполнены из высококачественного стального сплава ВК8
- Оснастка используется совместно с хвостовиками типа SDS-Plus (в комплект не входит)
- Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления