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Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
5.0
2
Найти аналог
Коронки для перфораторов
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Арт. О00000013344
    5.0
    2
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
    Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)
      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)

      Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013344
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковка
      		коробка
      max диаметр, мм
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка по бетону М22 х 110 мм - это высококачественная оснастка, применяющаяся совместно с перфораторами для просверливания в бетонных, каменных и гранитных стенах отверстий диаметром 110мм.

        Преимущества

        • Зубья выполнены из высококачественного стального сплава ВК8
        • Оснастка используется совместно с хвостовиками типа SDS-Plus (в комплект не входит)
        • Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления