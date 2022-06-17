Коронка по бетону Вихрь (M22, 110 мм)

Преимущества

Зубья выполнены из высококачественного стального сплава ВК8

Оснастка используется совместно с хвостовиками типа SDS-Plus (в комплект не входит)

Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления

Коронка по бетону М22 х 110 мм - это высококачественная оснастка, применяющаяся совместно с перфораторами для просверливания в бетонных, каменных и гранитных стенах отверстий диаметром 110мм.