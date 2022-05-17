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Коронка по бетону SEB 401KH-100 (100 мм)
5.0
2
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Коронки по бетону
    Коронка по бетону SEB 401KH-100 (100 мм)
    Арт. 9016278127
    5.0
    2
    Коронка по бетону SEB 401KH-100 (100 мм)

      Коронка по бетону SEB 401KH-100 (100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016278127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		SEB
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      max диаметр, мм
      		100
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка по бетону, диаметр 100 мм. Применяется на перфораторах с креплением SDS-PLUS и SDS-MAX для просверливания отверстий в бетоне, керамической облицовочной плитке, кирпиче, гипсовой плите, а также в природном и искусственном камне. Корпус коронки изготовлен из высококачественной углеродистой стали, что обеспечивает длительный срок службы. В комплект входит удлинитель SDS-PLUS. При работе с перфоратором можно использовать функцию «сверление с ударом».

        Преимущества

        • Коронка имеет твердосплавные усиленные резцы, которые установлены под отрицательным углом в 7° для сглаживания динамических нагрузок