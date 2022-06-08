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Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
4.5
2
879 ₽
1 165 ₽
Коронки по керамограниту
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
    Арт. 9013632116
    4.5
    2
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)

      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)

      • -286 ₽
      879 ₽
      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632116
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		77
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      • -286 ₽
      879 ₽
      1 165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная по керамограниту ПРАКТИКА 035-066. Серия "Эксперт". По сути представляет из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходит для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича.

        Преимущества

        • Для безударного сверления
        • Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты
        • Использовать охлаждение водой
        • Рекомендуемая частота оборотов от 200 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра