Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)
Арт. 9013632116
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|77
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная по керамограниту ПРАКТИКА 035-066. Серия "Эксперт". По сути представляет из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходит для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича.
Преимущества
- Для безударного сверления
- Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты
- Использовать охлаждение водой
- Рекомендуемая частота оборотов от 200 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра