Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-066 (20 мм, 1 шт.)

Преимущества

Для безударного сверления

Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты

Использовать охлаждение водой

Рекомендуемая частота оборотов от 200 до 1000 об/мин в зависимости от диаметра

Коронка алмазная по керамограниту ПРАКТИКА 035-066. Серия "Эксперт". По сути представляет из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходит для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки. Подходит для сверления бетона и кирпича.