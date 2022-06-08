Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
Арт. 90162309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|68
- Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича.
Преимущества
- Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 68 мм
- Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
- Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды