Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Коронки по керамограниту
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
    Арт. 90162309
    5.0
    2
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)

      Алмазная коронка по керамограниту Практика 776-188 (68 мм, 1 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90162309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича.

        Преимущества

        • Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 68 мм
        • Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
        • Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды