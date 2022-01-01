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Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
2 800 ₽
Коронки для ушм
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
    Арт. 9013632123
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
    Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077
      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077

      Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077

      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632123

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		65
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      2 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазная коронка по бетону практика для ШМУ Эксперт используется в качестве сменного устройства, встраиваемого в шлифовальные машины при работе с особо плотными материалами. Коронка при установке на инструмент позволяет производить обработку каменных, гранитных, керамических, бетонных плит и создание отверстий в кирпичной кладке. Даже если состав материала неоднороден, алмазная коронка также справится с ее сверлением. При использовании охладительных веществ или систем не сухого сверления повышается производительность и длительность службы установки. Чтобы избежать поломок от сильного перегрева, желательно сверлить медленно, используя поначалу край оснастки, и лишь затем постепенно устанавливая коронку в вертикальное положение. По мере прорезания материала не стоит увеличивать или ослаблять нажим на коронку, продолжая осторожные кругообразные движения до полного образования отверстия. Так сохранится и целостность материала, и работоспособность инструмента.

        Преимущества

        • Подходит и для сухого и для влажного сверления
        • Удивительно прочная
        • Работает даже с листовым металлом
        • Легко сменяется
        • Имеет долгий срок эксплуатации