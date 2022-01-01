Коронка Практика алмазная для МШУ "Эксперт" 68 мм 641-077

Алмазная коронка по бетону практика для ШМУ Эксперт используется в качестве сменного устройства, встраиваемого в шлифовальные машины при работе с особо плотными материалами. Коронка при установке на инструмент позволяет производить обработку каменных, гранитных, керамических, бетонных плит и создание отверстий в кирпичной кладке. Даже если состав материала неоднороден, алмазная коронка также справится с ее сверлением. При использовании охладительных веществ или систем не сухого сверления повышается производительность и длительность службы установки. Чтобы избежать поломок от сильного перегрева, желательно сверлить медленно, используя поначалу край оснастки, и лишь затем постепенно устанавливая коронку в вертикальное положение. По мере прорезания материала не стоит увеличивать или ослаблять нажим на коронку, продолжая осторожные кругообразные движения до полного образования отверстия. Так сохранится и целостность материала, и работоспособность инструмента.

Преимущества

Подходит и для сухого и для влажного сверления

Удивительно прочная

Работает даже с листовым металлом

Легко сменяется

Имеет долгий срок эксплуатации



