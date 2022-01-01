Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
Арт. 901627855
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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max диаметр, мм
|80
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Количество предметов, шт
|1
- Коронка в сборе Hardcore 110080 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне
Преимущества
- Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а так же сократить время работы и трудозатраты