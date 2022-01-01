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Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
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Коронки SDS-Plus
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
    Арт. 901627855
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
    Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе
      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе

      Коронка SDS+ 80мм по бетону в сборе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901627855

      Характеристики

      Производитель
      		Rennbohr
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      max диаметр, мм
      		80
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка в сборе Hardcore 110080 предназначена для работы на дрелях и перфораторах, оснащенных системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления отверстий в высокопрочном бетоне

        Преимущества

        • Коронка имеет высокопрочные, твердосплавные пластины, что позволяет продлить срок службы оснастки, а так же сократить время работы и трудозатраты