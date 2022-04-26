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Коронка по кирпичу Brigadier 91936 (SDS-Plus, 70 мм)
5.0
2
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Коронки SDS-Plus
    Коронка по кирпичу Brigadier 91936 (SDS-Plus, 70 мм)
    Арт. 9016278119
    5.0
    2
    Коронка по кирпичу Brigadier 91936 (SDS-Plus, 70 мм)

      Коронка по кирпичу Brigadier 91936 (SDS-Plus, 70 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016278119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		70
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка 91936 используется на перфораторах с крепежной системой SDS-plus. Применяется для работ по бетону, кирпичу, камню. Коронка не подходит для работы по железобетону. Вначале работы необходимо просверлить отверстие для направляющего сверла, затем приступать к работе с коронкой. Рекомендации по использованию: после 30 секунд работы, необходим перерыв 90 секунд.

        Преимущества

        • Качество
        • Надежность