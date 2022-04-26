Коронка по кирпичу Brigadier 91936 (SDS-Plus, 70 мм)

Преимущества

Качество

Надежность

Коронка 91936 используется на перфораторах с крепежной системой SDS-plus. Применяется для работ по бетону, кирпичу, камню. Коронка не подходит для работы по железобетону. Вначале работы необходимо просверлить отверстие для направляющего сверла, затем приступать к работе с коронкой. Рекомендации по использованию: после 30 секунд работы, необходим перерыв 90 секунд.